Балалаечник, душивший детей пакетом, ушел на СВО штурмовиком

Подражатель маньяка Сливко — балалаечник Артем Ваганов, душивший детей, ушел штурмовиком на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 33-летний бывший учитель по игре на балалайке из Екатеринбурга, находясь в СИЗО, подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в войска. В настоящее время он находится на обучении в лагере подготовки, и готовится стать штурмовиком. По информации журналистов, Ваганов будет направлен в штурмовой отряд, который больше всего нуждается в новобранцах. При этом отмечается, что он точно не попадет в отряд Шторм-Z.

«Ваганов не стал дожидаться приговора, по которому ему грозило максимум три года, и подписал контракт даже до первого рассмотрения дела по существу. По результатам нескольких экспертиз он признан вменяемым. Следствие в отношении него приостановлено», — пишет Telegram-канал.

Ваганова задержали в ноябре 2025 года, ему было предъявлено обвинение по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни». Он приглашал школьников к себе домой для уроков игры на балалайке, а затем изображал маньяка Анатолия Сливко — надевал на голову ребенка пакет, лишая его кислорода, и держал так до тех пор, пока мальчик не начинал дергаться и задыхаться.

Ранее замглавы Минцифры решил отправиться добровольцем в зону СВО.

 
Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году — что с ним не так и есть ли шанс не возвращаться к ударам
