В Кемерове спасли женщину, у которой сердце остановилось на 71 минуту

Кузбасские врачи реанимировали женщину через 71 минуту после остановки сердца

В Кемеровском кардиологическом диспансере врачи спасли 43-летнюю пациентку, восстановив кровообращение через 71 минуту после остановки сердца. Об этом в своем Telegramm-канале рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Женщина поступила в больницу с острым инфарктом миокарда и кардиогенным шоком. В приемном отделении ее сердце остановилось. Пациентку подключили к ИВЛ, а реанимационная бригада делала массаж сердца дольше обычных 30 минут.

Параллельно женщине провели коронарографию: выявили закупорку артерии и установили стент, запустив сердце.

«Операция уникальная – специалистам удалось избежать повреждений головного мозга, что при длительной остановке крови случается крайне редко», — отмечается в публикации.

Сейчас пациентка идет на поправку и готовится к выписке.

