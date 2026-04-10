Суд приговорил экс-замминистра обороны РФ Павла Попова к 19 годам колонии

Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Павла Попова, приговорили к 19 годам колонии и лишили звания по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Попова Павла Анатольевича виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказал судья.

Также Попова обязали выплатить штраф в размере 85 млн рублей. Кроме того, бывшему чиновнику запретили занимать должности в государственных органах в течение семи лет.

Попова признали виновным в особо крупном мошенничестве, коррупции и превышении должностных полномочий. В Главной военной прокуратуре считают экс-замглавы Минобороны создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот».

В прошлом году генералу вменили также получение взятки в виде квартиры в Москве и автомобиля Lexus. Следствие полагает, что премиальный автомобиль и столичное жилье военный получил в бессрочное пользование за создание привилегий для компании «Бамстройпуть» при строительстве одного из зданий Генерального штаба России.

Ранее у генерала Попова нашли дома раритетный «Маузер».

 
