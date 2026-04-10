ФНС начала ликвидацию компании Басты «Газгольдер-Рекорд»

Rusprofile: компания Басты в 2025 году выручила 15 тысяч рублей
Алёна Яшина

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала ликвидацию компании «Газгольдер-Рекорд», принадлежащую рэперу Басте, сообщили «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Федеральная налоговая служба 6 апреля начала ликвидацию компании «Газгольдер-Рекорд». Половина доли в уставном капитале организации принадлежит рэперу Басте (Василий Вакуленко). Другие учредители: Евгений Антимоний (40%), Денис Крючков (10%)», — сообщили там.

В выписке юрлица отмечается, что компанию ликвидируют из-за «наличия в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».

«Согласно данным Rusprofile, недостоверными являются сведения о юридическом адресе компании. По итогам 2025 года ООО «Газгольдер-Рекорд» выручило 15 тысяч рублей, убыток составил 1 млн рублей. Василий Вакуленко в настоящее время также является учредителем ООО «Фрэнк Бай Баста», ООО «Горилла Бай Баста» и зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя», — говорится в сообщении.

Ранее Егор Крид заработал на косметике более миллиона рублей за год.

 
Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году — что с ним не так и есть ли шанс не возвращаться к ударам
