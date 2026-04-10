«Хлопнуть дверью»: стало известно, почему Молдавия не платит долг СНГ

Политолог Брутер: Молдавия хочет плохих отношений с РФ, отказываясь от долга СНГ
Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия хочет «хлопнуть дверью» при выходе страны из Содружества Независимых Государств (СНГ), фактически отказываясь платить долг организации. Кишинев стремится сильнее испортить отношения с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Владимир Брутер.

«Если она может не платить, зачем платить? Она [Молдавия] ведь хочет хлопнуть дверью как можно сильнее. Не заплатит, скажет, что она не получала выигрышей. Мы же не можем это доказать в суде, а они могут не заплатить. Они же хотят плохих отношений, они умышленно хотят испортить отношения вконец. Естественно, что в этой ситуации любая зацепка рассматривается ими как элемент, который им в этом может помочь», — сказал эксперт.

10 апреля глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что выплата Молдавией долга перед СНГ может стать предметом дискуссии.

«В целом желательно погашать долги. Но учитывая то, что мы долгое время не получали преимуществ от участия в СНГ, законность и целесообразность этого долга могут быть предметом дискуссии», — сказал он.

Ранее Румыния выделила средства из резервного фонда на покупку порта в Молдавии.

 
Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году — что с ним не так и есть ли шанс не возвращаться к ударам
