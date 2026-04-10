Меняйло рассказал о состоянии пострадавших при взрыве во Владикавказе

Меняйло: 4 из 14 пострадавших во Владикавказе находятся в тяжелом состоянии

В результате взрыва на складе во Владикавказе пострадали 14 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«15:09: Состояние госпитализированных детей стабильное, их жизни ничего не угрожает. Кроме того, в РКБ и КБСП находятся 12 пострадавших, 4 из них в тяжелом состоянии», — написал он.

Двух человек спасти не удалось, как сообщал до этого глава региона.

По информации МЧС, мощный хлопок произошел в складских помещениях на Партизанском переулке. По последним данным ведомства, площадь возгорания составляет 750 квадратных метров. Пожар тушат 195 человек с использованием 49 единиц техники.

Telegram-канал Mash назвал предварительной причиной случившегося просроченную пиротехнику. Предполагается, что взрыв произошел из-за разложения химических компонентов. Официального подтверждения этому пока нет.

Ранее появились кадры первых минут после взрыва во Владикавказе.