Синоптик назвал причины резких перепадов температур весной 2026 года

Похолодание в Москве и Подмосковье наступило из-за вторжения циклона, повлекшего за собой холодный арктический воздух. Об этом 360.ru сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, циклон принес в столичный регион холодный арктический воздух с акватории Баренцева и Карского морей.

«Этот клин холода дошел практически до Черноземья. В предстоящие выходные его сменит теплый атмосферный фронт», — подчеркнул он.

Синоптик рассказал,что в скором времени холодные воздушные потоки сменятся на более теплые. Помимо этого, погода в Москве будет менее облачная. Усилившаяся солнечная активность прогреет воздух, из-за чего суточные колебания начнут увеличиваться.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что теплая весенняя погода может вновь наступить в Москве уже 13 апреля. По словам эксперта, 11 и 12 апреля в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков, температура составит примерно +10...+12 °C. Она добавила, что температура воздуха будет прогреваться и в понедельник, 13 числа.

