Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Синоптик назвал причины резких перепадов температур весной 2026 года

Синоптик Тишковец: похолодание в Москве наступило из-за вторжения циклона
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Похолодание в Москве и Подмосковье наступило из-за вторжения циклона, повлекшего за собой холодный арктический воздух. Об этом 360.ru сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, циклон принес в столичный регион холодный арктический воздух с акватории Баренцева и Карского морей.

«Этот клин холода дошел практически до Черноземья. В предстоящие выходные его сменит теплый атмосферный фронт», — подчеркнул он.

Синоптик рассказал,что в скором времени холодные воздушные потоки сменятся на более теплые. Помимо этого, погода в Москве будет менее облачная. Усилившаяся солнечная активность прогреет воздух, из-за чего суточные колебания начнут увеличиваться.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что теплая весенняя погода может вновь наступить в Москве уже 13 апреля. По словам эксперта, 11 и 12 апреля в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков, температура составит примерно +10...+12 °C. Она добавила, что температура воздуха будет прогреваться и в понедельник, 13 числа.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!