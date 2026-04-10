Буданов заявил о скором мире на Украине

Глава ОП Буданов: переговоры между Россией и Украиной движутся к соглашению

Мирные переговоры Украины и России движутся к завершению, заключение соглашения не займет много времени. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

Он подчеркнул, что видит прогресс в направлении потенциального мирного соглашения с Москвой, добавив, что урегулирование может произойти в ближайшее время.

«Все они понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени», — сказал Буданов.

Глава офиса Зеленского заметил, что до сих пор обе стороны придерживались «максималистских позиций» в переговорах при посредничестве, но постепенно приближаются к компромиссу.

До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новой трехсторонней встречи с российской и американской делегациями по урегулированию конфликта. По словам Зеленского, стороны условились в ближайшее время организовать встречу в трехстороннем формате или две последовательные встречи американской делегацией с российскими переговорщиками в Москве и с украинскими — в Киеве.

