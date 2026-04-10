Переговоры о мире на Украине
В Кремле назвали условие для наступления мира между Россией и Украиной

Песков: мир на Украине может наступить сегодня, если Зеленский примет решение
Мир на Украине может наступить уже сегодня, если украинский лидер Владимир Зеленский примет соответствующее решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, России нужен прочный и устойчивый мир, а не перемирие.

«Этот мир может наступить сегодня, в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о временное прекращение огня в зоне специальной военной операции на период православной Пасхи. Перемирие рассчитано на полтора дня и должно начаться вечером 11 апреля. В Кремле заявили, что исходят из того, что украинская сторона «последует примеру Российской Федерации». При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

Зеленский ответил, что Киев готов действовать зеркально. «Людям нужна Пасха без угроз», — подчеркнул он.

Ранее в Кремле рассказали, какое решение Киева поможет прекратить боевые действия.

 
