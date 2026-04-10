Хозяйка застала укравшего деньги и документы вора за поеданием колбасы

В Польше вора поймала с поличным хозяйка дома, когда он решил перекусить

В Польше вор был пойман с поличным при краже, когда решил пообедать колбасой из хозяйского холодильника. Об этом сообщили в полиции Любина.

В понедельник, 6 апреля, 39-летний мужчина проник в чужой дом, похитил бумажник с документами и почти 6000 злотых, а затем устроил перекус. Хозяйка, находившаяся наверху с сыном, услышала шум на кухне.

Спустившись, она увидела незнакомца с сосиской в одной руке и ветчиной в другой — часть продуктов из холодильника он уже разложил по пакетам, чтобы взять с собой. На ее крики прибежал муж из гаража. Тогда незваный гость нагло заявил, что «пришел поесть».

Не подозревая о пропаже денег, семья проявила сочувствие, позволив мужчине закончить трапезу, но затем все же вызвала полицию. Злоумышленника арестовали на месте происшествия.

