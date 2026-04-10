Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Хозяйка застала укравшего деньги и документы вора за поеданием колбасы

В Польше вора поймала с поличным хозяйка дома, когда он решил перекусить
Shutterstock/FOTODOM

В Польше вор был пойман с поличным при краже, когда решил пообедать колбасой из хозяйского холодильника. Об этом сообщили в полиции Любина.

В понедельник, 6 апреля, 39-летний мужчина проник в чужой дом, похитил бумажник с документами и почти 6000 злотых, а затем устроил перекус. Хозяйка, находившаяся наверху с сыном, услышала шум на кухне.

Спустившись, она увидела незнакомца с сосиской в одной руке и ветчиной в другой — часть продуктов из холодильника он уже разложил по пакетам, чтобы взять с собой. На ее крики прибежал муж из гаража. Тогда незваный гость нагло заявил, что «пришел поесть».

Не подозревая о пропаже денег, семья проявила сочувствие, позволив мужчине закончить трапезу, но затем все же вызвала полицию. Злоумышленника арестовали на месте происшествия.

Ранее россиянин вернулся с работы и обнаружил дома спящего вора.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
