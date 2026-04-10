Врач назвал главную опасность яиц

Главной опасностью, связанной с яйцами, является сальмонеллез. Чтобы снизить вероятность заражения бактериями сальмонеллы, яйца необходимо варить не менее пяти минут. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Вареные яйца — отличный источник высококачественного белка. Детям и подросткам яичный белок нужен для роста и развития, людям в зрелом возрасте — для поддержания мышечной массы. Яйца способствуют насыщению и помогают контролировать вес. Содержат витамины группы B, Е, А, К, витамин D, необходимый для здоровья костей, холин, поддерживающий когнитивные функции, важные минералы (цинк, селен, железо), лютеин и зеаксантин — полезные для зрения антиоксиданты. Но не стоит забывать про главную опасность, связанную с яйцами — сальмонеллез. Чтобы снизить вероятность заражения бактериями сальмонеллы, яйца необходимо варить не менее пяти минут. Что касается холестерина, последние исследования показали, что пищевой холестерин в яичных желтках меньше влияет на уровень холестерина в крови, чем считалось раньше. Тем не менее людям с повышенным холестерином, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, может быть рекомендовано ограничить потребление желтков», — сказал Умнов.

Врач также назвал оптимальное суточное количество вареных яиц в зависимости от возраста, индивидуальной переносимости и общего состояния здоровья.

«Обычно яичный желток начинают давать детям старше семи месяцев — вначале четвертинку, затем половинку и целый. Белок из-за его потенциальной аллергенности вводят позже, примерно с года. Аллергия на белок — одна из самых распространенных, особенно среди детей. Для школьников суточная норма — два яйца, причем не ежедневно. Большинство взрослых людей в день могут безопасно съедать одно или два вареных яйца. Но тем, кто активно занимается спортом или ведет очень подвижный образ жизни, эту норму можно повысить до четырех яиц. Для пожилых людей рекомендуемое количество — одно яйцо в сутки. Однако у пожилых нередко снижена скорость метаболизма, поэтому важно следить за общим потреблением калорий и холестерином», — заключил Умнов.

