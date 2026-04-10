Мужчина после расставания потребовал девушку вернуть деньги, которые на нее потратил

В Казахстане мужчина через суд потребовал у бывшей девушки деньги, которые потратил на нее во время отношений. Об этом сообщает NUR.KZ.

Инцидент произошел в Жамбылской области. В течение четырех-пяти месяцев отношений мужчина добровольно отправлял избраннице деньги на одежду, лекарства и другие нужды для нее самой и двоих ее детей.

Однако пара рассталась, и мужчина потребовал у бывшей вернуть всю сумму потраченных на нее денег, назвав ее «неосновательным обогащением». Девушка заблокировала его и тот обратился в суд, чтобы взыскать с нее 2,5 млн тенге.

Суд, рассмотрев дело, указал, что переводы были добровольными, а договора о возврате средств не существовало. В иске мужчине отказали.

