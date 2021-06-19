Путин анонсировал программу поддержки молодежной занятости

В ближайшее время в России будет запущена программа поддержки молодежной занятости, сообщил президент страны Владимир Путин в ходе XX съезда партии «Единая Россия».

Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Нужно помочь молодому человеку найти работу, найти свое место в жизни», — заявил глава государства.

Он призвал членов «Единой России» уделить особое внимание молодежной политике и оперативно включиться в реализацию этой программы. Путин отметил, что в современном мире лидерство политической силы во многом определяется привлекательностью ее программы для молодежи.

Кроме того, по словам президента, велика роль крупных политических образований в формировании интересов и образа мысли молодых людей.

Выступая на съезде, Путин сообщил, что рассчитывает на победу «Единой России» на предстоящих выборах.