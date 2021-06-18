Мошенники придумали способ получения денег через выбрасывание в окно

Телефонные мошенники придумали, как обходить банковские механизмы по предотвращению хищений: они убеждают жертв выбрасывать деньги в окно. Об этом рассказал глава «Почта банка» Дмитрий Руденко, пишет РИА «Новости».

«Человека убеждают, что звонит правоохранительная структура, и он участвует в спецоперации. Мошенники убеждают жертву, что спасают его деньги, что сейчас их нужно пойти и снять в банке», — сказал банкир.

По его словам, банки, видя запрос на снятие большой суммы, спрашивают у клиента, не вынуждают ли его снять деньги. Но человек, которому заранее рассказали о «спецоперации», отвечает, что это его желание. После этого жертва несет деньги домой.

«Запечатывает их в пакет, ему в это время звонят и говорят: «там под окном стоит преступник, вы бросаете пакет, и мы его ловим», — сказал Руденко.

Специалист отметил, что спасти деньги поможет только просвещение людей.

Ранее стало известно, что сумма мошеннических операций на популярных сайтах объявлений с октября 2019 года достигла почти 1,4 млрд рублей.