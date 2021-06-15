Х5 Group планирует избавиться от гипермаркетов «Карусель»

Начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами X5 Retail Group Андрей Васин заявил, что гипермаркеты «Карусель» могут прекратить свое существование в течение нескольких кварталов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, формат гипермаркета недостаточно популярен в России и во всем мире.

«Мы их (гипермаркеты — прим. ред. «Газета.Ru») либо трансформируем в супермаркеты, либо закрываем, либо продаем — стратегия пока такая», — пояснил Васин.

В сентябре 2019 года X5 Retail Group объявила о трансформации сети гипермаркетов «Карусель» — на тот момент в нее входил 91 магазин. Программа трансформации рассчитана на два года и предусматривает, что компания переформатирует 34 гипермаркета в супермаркеты большого формата (сеть «Перекресток»). При этом 20 арендованных гипермаркетов планируется закрыть к 2022 году, а 37 гипермаркетов оставить рабочими, пока менеджмент изучает варианты улучшения и анализирует перспективы изменения позиционирования, продажи или закрытия магазинов.

Ранее X5 разработала для поставщиков рекомендации по экологичной упаковке.