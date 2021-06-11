Минтруд уточнил сроки обращения за выплатой в 10 тыс. на детей-школьников

В Министерстве труда рассказали, что обратиться за выплатой в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста от 6 до 18 лет, а также граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам, можно будет с 15 июля до конца октября 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда. При дистанционном обращении через портал госуслуг никаких справок от родителей не потребуется», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что пособие выплатят семьям, в которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Граждане с ограниченными возможностями здоровья и их законные представители в возрасте от 18 до 23 лет смогут обратиться за выплатами, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам.

Ранее правительство России изменило правила, по которым назначаются выплаты семьям с детьми-первоклассниками.