Минтруд предложил разрешить отцам-одиночкам получать маткапитал

Минтруд России предлагает разрешить отцам, которые воспитывают детей в одиночку, получать материнский капитал. Подготовлен соответствующий законопроект, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки», — отметили в ведомстве.

В Минтруде пояснили, что сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, которые в одиночку воспитывают второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо в связи с лишением ее родительских прав.

Ранее в Госдуме предложили отменить ряд государственных льгот, в том числе маткапитал, для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год, по аналогии с прогрессивной шкалой налогообложения.