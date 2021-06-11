В ЦБ рассказали, как вакцинация влияет на ВВП

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как вакцинация влияет на ВВП России. По ее словам, массовые прививки будут иметь положительный эффект, пишет РИА «Новости».

Набиуллина отметила, что коллективный иммунитет предотвратит введение новых ограничений.

По всей России за последние сутки выявлено 12 505 случаев коронавируса, в общей сложности с начала пандемии — 5 180 454. При этом скончались в стране от инфекции 125 674 человека, вылечились 4 782 183.

В начале июня Набиуллина заявила, что в России повышенная и приобретает все более устойчивый характер. По словам главы ЦБ, именно разгон инфляции помешает экономическому росту, что вызывает беспокойство.