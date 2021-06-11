Россияне стали «забывать» о пенсиях

В прошлом году число обращений россиян за назначением накопительной пенсии из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) снизилось по сравнению с ожидаемым в два раза. У одной из организаций сокращение составило 20%. При этом у другого фонда, который входит в десятку крупнейших, этот показатель упал примерно на 50%, пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка объясняют такую «забывчивость» граждан как пандемией коронавируса, так и тем, что НПФ не сообщает клиентам о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии, относя эту функцию ПФР. Эта тенденция прослеживается еще с 2019 года.

В НПФ также заявили, что информировать россиян о наступлении пенсионных оснований не получается из-за того, что есть категории граждан, которые выходят на пенсию досрочно. Согласно данным Банка России, объем выплат накопительной пенсии вырос незначительно.

Кроме того, источники издания сообщают о нежелании части застрахованных лиц оформлять накопительную пенсию раньше страховой, ссылаясь на то, что пенсионные активы до востребования в форме накопительной пенсии продолжают приносить клиенту доходность.