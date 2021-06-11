Задержанное в России японское судно вернулось на родину после уплаты штрафа

Японская рыболовецкая шхуна «Эйхомару-172», которая была задержана российскими пограничниками в водах рядом с Сахалином, вернулась на родину после того, как экипаж заплатил штраф. Об этом сообщает телеканал Эн-эйч-кей.

В настоящее время судно находится в порту города Вакканай на севере Японии. Никто из 14 членов экипажа не испытывает проблем со здоровьем. После завершения карантина все они могут сойти на берег.

28 мая японское рыболовное судно, принадлежащее кооперативу в городе Вакканай (префектура Хоккайдо), было остановлено российскими пограничниками для досмотра, после чего судно сопроводили в порт Корсаков. Позднее в связи с этим инцидентом министерство иностранных дел России выразило протест японской стороне.

В Японии протест не приняли, утверждая, что судно в момент задержания российскими погранслужбами находилось в эксклюзивной экономической зоне Японии.