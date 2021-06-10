Мошенники начали обманывать клиентов банков с помощью роботов

В России появилась новая схема банковского мошенничества с помощью роботов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева заявила, что роботы звонят якобы от имени банка и просят подтвердить осуществление переводов, перевыпуск карт или подачу кредитных заявок.

По ее словам, сценарий подобного мошенничества хитрый и имеет несколько вариантов развития действия. Если продолжить разговор с роботом и сказать «нет», злоумышленники могут подключить к разговору «оператора для уточнения подробностей».

Далее оператор начнет уточнять, действительно ли потребитель не совершал операций, если жертва продолжит отрицательно отвечать, то ей начинают угрожать, заявлять, что за «введение банка в заблуждение» предусмотрена уголовная статья «Мошенничество». После этого начинается шантаж с требованием перевести деньги на указываемые оператором счета, чтобы «делу не дали ход».

Еще один вариант этой схемы рассчитан на невнимательность граждан. Например, вопрос может быть задан таким образом: «Вы действительно хотите отменить перевод?», в таком случает ответ «нет» будет означать подтверждение перевода. Два противоречивых ответа вновь дают подключить к разговору «оператора».

В результате злоумышленники могут добиться от жертвы установить программное обеспечение, предоставляющее удаленный доступ к устройству и затем списанию денег со всех счетов.

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