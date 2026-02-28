В Иране сообщили о пострадавших мирных жителях после удара США и Израиля

Press TV: гражданские лица пострадали в результате атак по Ирану

Гражданские лица пострадали в результате атак по Ирану. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

«Гражданские лица пострадали в результате атак Соединенных Штатов и Израиля по Ирану», — говорится в публикации.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по Ирану. США также принимают участие в операции.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации Трампа рассматривали состоявшуюся встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

