«Американцы долго готовились»: эксперт оценил способность Ирана мощно ответить США

Востоковед Сажин: у Ирана меньше сил на военный ответ Штатам, чем год назад

США «долго готовились» к военным действиям против Ирана, у Тегерана сейчас меньше сил на вооруженный ответ, чем год назад, когда Штаты атаковали ядерные объекты государства. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Израиль готовился лучше, он даже не скрывает это с точки зрения обороны. Все военно-морские силы США, которые там сконцентрированы, это прежде всего эсминцы, которые сопровождают авианосцы. Они имеют великолепную систему противоракетной обороны. Безусловно, они окажут Израилю содействие в нейтрализации этого [ответного] удара [со стороны Ирана]. Кроме того, американцы долго готовились к этому», — подчеркнул он.

По оценке Сажина, сейчас Иран готов к ответным действиям военного характера хуже, чем во время ударов США по ядерным объектам республики в июне 2025 года.

28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана. По его словам, целью операции в Иране является защита американского народа через устранение «угрозы» от иранского правительства.

Перед этим Израиль начал превентивную атаку против Ирана. В Тегеране прогремели взрывы.

При этом, как сообщает иранская гостелерадиокомпания, Иран нанесет мощный ответный удар по Израилю.

Ранее стало известно, как Нетаньяху назвал операцию против Ирана.