Иран выпустил десятки ракет в сторону Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракеты со стороны Ирана. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Отмечается, что израильское население получило предварительное предупреждение о скорой угрозе, граждан попросили спрятаться в укрытиях.

По данным иранского агентства Nour, Тегеран запустил десятки баллистических ракет в сторону израильского государства.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. США также принимают участие в операции.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США Дональда Трампа рассматривали состоявшуюся встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

