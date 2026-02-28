Размер шрифта
Появились фото и видео с места пожара в Тульской области, где нашли пять тел

Тульский СК показал фото и видео сгоревшего частного дома с пятью людьми
СУ СК России по Тульской области

На месте пожара в частном доме в поселке Горбачево Плавского района Тульской области обнаружены тела пяти человек. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале, публикуя фото и видео с места происшествия.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По предварительным данным, утром 28 февраля сотрудники МЧС после тушения пожара в частном доме нашли на пепелище пять человек без признаков жизни. Источник РЕН ТВ утверждает, что это трое мужчин и две женщины.

В ГУ МЧС по Тульской области сообщили, что вызов на пожар поступил в 04:00, а открытое горение было ликвидировано в 06:10.

«Имеются пострадавшие. В результате происшествия ликвидировано возгорание на 48 квадратных метрах. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек и две единицы техники», — говорится в сообщении экстренной службы.

Возбуждено уголовное дело, его ведет следователь Плавского межрайонного следственного отдела. Работу правоохранителей координирует первый заместитель руководителя регионального следственного управления Никита Севостьянов. Расследование взяла под контроль районная прокуратура.

Ранее в Подмосковье семья отравилась угарным газом из-за очистки крыши от снега.

 
