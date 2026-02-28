Размер шрифта
Стало известно, почему Израиль первым нанес удар в войне с Ираном

Аналитик Кнутов: США поручили Израилю первым нанести удар по Ирану
Israel Defense Forces via AP

Именно Израиль, а не Соединенные Штаты, первым нанес удар по Ирану потому, что США «поручили» ему это сделать. Вашингтон намерен воевать против Ирана руками израильской армии. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Было ясно, что готовится удар. Естественно, американцы здесь действовали достаточно изощренно. Они не стали первыми наносить [удары], атаковать объекты Ирана. Поручили это Израилю. Израильтяне сегодня нанесли ракетные и бомбовые удары, как минимум пять взрывов было слышно в Тегеране», — подчеркнул он.

Как отметил Кнутов, основным ударным средством в начавшемся конфликте будет выступать Израиль. США не заинтересованы в том, чтобы далее втягиваться в «достаточно большой конфликт», однако поддержку Израилю они окажут «очень серьезную».

28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана. По его словам, целью операции в Иране является защита американского народа через устранение «угрозы» от иранского правительства.

Перед этим Израиль начал превентивную атаку против Ирана. В Тегеране прогремели взрывы.

Ранее Израиль нанес удары по югу Ливана.

 
