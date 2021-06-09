Госдума ужесточила наказание за преднамеренное банкротство

Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об ужесточении наказания за преднамеренное банкротство с использованием служебного положения, свидетельствует база данных нижней палаты парламента.

В соответствии с утвержденной ГД новой нормой, неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенное с использованием служебного положения или группой лиц будет наказываться штрафом от 3 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до 7 лет вместе со штрафом до 5 млн рублей.

Кроме того, ужесточаются санкции против арбитражного управляющего и представителя ликвидационной комиссии за неправомерные действия при банкротстве, им будет грозить штраф от 500 тысяч до 2 млн рублей, или принудительные работы на срок до 4 лет, или тюремное заключение на срок до 4 лет вместе со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что число банкротств граждан России за первый квартал текущего года превысило 40 тысяч. Данный показатель за это время увеличился на 81,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.