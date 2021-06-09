Россия и Турция подчеркнули важность возобновления авиасообщения

Россия и Турция провели межмидовские консультации 8 июня, во время которых стороны подчеркнули важность возобновления полномасштабного авиасообщения между странами при нормализации ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Российскую сторону на встрече представляли заместители министра иностранных дел Сергей Вершинин, Александр Грушко и Андрей Руденко, турецкую — замглавы МИД Турции Седат Онал.

«Участники консультаций сошлись во мнении о важности поддержания высокой динамики российско-турецкого политического диалога, возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки плотных рабочих контактов по линии заинтересованных ведомств и полномасштабного авиасообщения», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Также обсуждалась совместная борьба с распространением коронавируса и налаживание производства российской вакцины «Спутник V» в Турции.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться в июле.

12 апреля российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране. 31 мая оперштаб объявил о продлении ограничений до 21 июня.