Бизнес-омбудсмен Титов указал на виновников стагнации в России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал отсутствие инвестиционного мышления и страх новизны у чиновников. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«У них нет инвестиционного мышления, нет понимания, что страна не может стоять — велосипед падает, когда останавливается, — заметил бизнес-омбудсмен. — И надо рисковать, надо инвестировать в будущее. Они боятся всего нового», — считает Титов.

Он также подчеркнул, что управляющая уже 20 лет российской экономикой команда действовала правильно на первом этапе своей работы — выходе из кризиса 90-х. Но теперь по мнению Титова, страна нуждается в новой экономической политике.

«Они победили тогда, и не поняли, что после кризиса должен наступать этап развития, инвестиционный этап, — заметил он. — Та управленческая команда хороша была на первом этапе».

Ранее Всемирный банк оценил темпы восстановления экономики России. Прежде, банк выразил мнение, что цель российского правительства по снижению бедности до 6,6% к 2030 году труднодостижима.