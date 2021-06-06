Краб Юрий опроверг слухи о том, что его съели после ПМЭФ-2021

Камчатский краб по кличке Юрий, привезенный делегацией Мурманской области на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в качестве талисмана, опроверг слухи о том, что после мероприятия его съели. Об этом он написал в своем Instagram.

Юрий завел официальный аккаунт в социальной сети, где пообещал рассказывать об экономике и туризме Мурманской области. После этого в Сети появилась информация, что на самом деле краба съели по окончании форума.

«Друзья! Многие спрашивали, что же дальше? Море, аквариум, ужин? Я принял решение остаться с вами. Совсем скоро вернусь домой, месяц поживу у друзей, а потом — в Териберку», — рассказал Юрий.

Ранее сообщалось, что краб Юрий приехал на ПМЭФ-2021. Стало известно, что он живет в ресторане «Териберки», после форума он должен был вернуться в свой аквариум.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году состоялся 2-5 июня в очном формате.