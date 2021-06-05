В G7 договорились ввести налог на прибыль корпораций

Министры финансов стран «Группы семи» (G7) пришли к мнению, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять минимум 15%. Об этом в своем Twitter написал министр финансов Великобритании, председательствующей в 2021 году в объединении, Риши Сунак.

Он сообщил, что страны «семерки» договорилась о принципах введения минимального корпоративного налога на крупные корпорации размером не ниже 15%, «который будет действовать на пострановой основе, создаст более равные условия для британских компаний и приведет к прекращению практики уклонения от [уплаты] налогов».

Как отметил Сунак, в G7 полагают, что налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они получают прибыль за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации. «В результате исторических реформ будут охвачены крупнейшие компании с маржой прибыли на уровне как минимум 10%, а 20% любого дохода свыше 10% будут перераспределены, а затем обложены налогом в тех странах, в которых осуществляются продажи», — заявил Сунак.

В первую очередь принятое решение глав Минфинов Британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии касается таких мировых IT-гигантов, как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашению предусматривает создание условий, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.

Ранее в мае Минфин США предложило ввести мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%.