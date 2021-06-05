В ПМЭФ-2021 приняло участие 13 тыс. участников

Петербургский международный экономический форума (ПМЭФ) привлек 13 тыс. участников, об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, количество государств, участвовавших в мероприятии, превысило 140 тыс., среди них российские и иностранные компании, пояснил Кобяков.

Он также отметил, что на полях форума было достигнуто более 800 договоров в суммарном объеме 3,8 трлн рублей.

«Бизнесмены со всего мира, российские бизнесмены на этом форуме подписали более 800 соглашений. Общая сумма соглашений <...> — 3 трлн 860 млрд рублей», — сообщил докладчик.

Для сравнения, по словам Кобякова, в допандемийном 2019 году на ПМЭФ было заключено 745 тыс. контрактов. В 2021 году субъектами РФ опередившими других по суммам подписанных договоров на форуме стали Ленобласть (1,32 трлн рублей), Краснодарский край (160 млрд рублей), Тульская область (более 150 млрд рублей), Республика Башкортостан (более 120 млрд рублей) и Тверская область ( 91 млрд рублей), сообщил Кобяков.

«Свыше 160 соглашений в области социально-экономического и межрегионального сотрудничества, более 110 соглашений в сфере высоких технологий, порядка 80 в банковской сфере и около 50 соглашений заключено в сфере образования и науки. Стоит отметить, что на форуме подписали более 50 соглашений наши иностранные партнеры», — сказал он.