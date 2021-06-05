Глава BP подчеркнул роль партнерств в сфере ТЭК на примере сотрудничества с «Роснефтью»

Главный исполнительный директор bp Бернард Луни в своем выступлении на ПМЭФ-2021 поддержал ключевые тезисы доклада главы «Роснефти».

Луни отметил многолетнее успешное сотрудничество bp и «Роснефти». По его словам, в целом партнерства между крупными мейджорами рынка является важной составляющей отрасли, благодаря которой она развивается.

В этом контексте глава bp также указал на три тенденции, которые в настоящее время формируют реальность энергетического рынка.

«Первая тенденция – это электрификация. Я думаю, что все согласятся с тем, что сегодня мир постепенно переходит к использованию электроэнергии, к использованию возобновляемых источников энергии гораздо быстрее. Чистая энергия, как сказал Игорь Иванович. Действительно, это сопряжено с большим количеством сложностей, особенно с точки зрения их надежности и доступности», — сказал он.

Второй тенденцией Луни назвал высокие требования к качеству потребляемых клиентами продуктов.

И еще одна тенденция — диверсификация энергетических ресурсов. «Сейчас мы приходим к миру, в котором не будет доминировать один какой-то один энергоресурс – как это раньше было с углем, а потом с нефтью. Таким образом диверсификация и весь ландшафт меняется очень сильно», — пояснил он.

По мнению Луни, в будущем за партнерствами в отрасли будет приоритет, поскольку продолжается рост потребности в энергии, в энергетических ресурсах. Он считает, что эта потребность становится более сложной: клиенты требуют большего от поставщиков энергетических ресурсов, они диктуют, где, когда и каким образом они хотят получать эти ресурсы, а решения, которые им предлагаются, становятся все более разнообразными.

«И таким образом партнерства разного характера будут играть большую роль, партнерства с разными компаниями, но также партнерства с компаниями за пределами нашей отрасли. Мы будем применять их опыт, их навыки, возьмем, например, углеводороды, мы сейчас пытаемся обеспечить надежные поставки с использованием цифровых и иных новых технологий, таким образом, мы получаем возможности партнерства с различными технологическими компаниями. Собственно, этим мы и занимаемся здесь, в России, например с «Роснефтью», — заявил Бернард Луни.