Сечин: «Роснефть» готова разделить историю успеха и открыта к сотрудничеству

В своем докладе «Мировая энергетика на распутье» главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил, что инвестиционное сообщество высоко оценило проект «Восток Ойл», программу реализации «хвостовых» активов и вместе с другими инициативами Компании, включающими поддержание высоких дивидендных выплат и программу обратного выкупа акций, этот проект способствовал росту инвестиционной привлекательности и капитализации «Роснефти».

Глава Компании напомнил, что «Роснефть» реализует в соответствии с наивысшими экологическими стандартами ряд первоклассных нефтяных и газовых проектов с низкими удельными затратами на добычу на уровне 2,6 долл. на баррель нефтяного эквивалента.

«Мы готовы разделить историю успеха и приветствуем западных и восточных партнеров, поставщиков оборудования и услуг с их лучшими наработками и практиками», — сказал Игорь Сечин.