Дерипаска назвал условия для удвоения российского ВВП за десять лет

В условиях стабильности Россия имеет возможность за 10 лет более чем в два раза увеличить ВВП в рублевом выражении, заявил миллиардер, совладелец «Эн+ Груп» Олег Дерипаска РБК.

«У нас 110 трлн [руб.] нашего ВВП. Я считаю, 10 лет стабильности позволят нам в 2,5 увеличить наш ВВП в рублях», — отметил бизнесмен в интервью телеканалу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Одно из главных условий для стабильного роста, по мнению Дерипаски, — это увеличение рынка облигаций.

Он напомнил, что российский рынок облигаций эквивалентен 30 трлн руб., и это «унизительно мало». По его мнению, на данном этапе «нужно порядка 70 трлн руб.».

Дерипаска напомнил о важности функционирования долгового рынка, так как именно он является «шагом к свободе предпринимателей», но без поддержки Банка России этот вопрос решить не выйдет.

Ранее Дерипаска в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что в России настали хорошие времена, так как сейчас есть стабильность и достаточно предсказуемые условия.