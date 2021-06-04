Шредер прокомментировал свое назначение главой совета директоров «Роснефти»

Герхард Шредер в соцсети LinkedIn прокомментировал в пятницу свое назначение председателем совета директоров «Роснефти».

«Для меня большая честь, что совет директоров «Роснефти» возложил на меня эту ответственность. В нашей компании работает отличная и профессиональная команда, — отметил он. — Наша миссия - раскрыть энергетический потенциал компании за счет развития проектов в России и за рубежом, обеспечить энергетическую безопасность и продвигать ответственное использование природных ресурсов».

«Подводя итоги 2020 года, хочу отметить уникальный потенциал «Роснефти» и способность компании удерживать выбранный курс в сегодняшней нестабильной рыночной среде. В этих непростых условиях компания эффективно укрепила свое финансовое положение и заложила прочный фундамент для будущих проектов», — считает Шредер.

«В течение 2020 года «Роснефть» последовательно работала над достижением целей устойчивого развития. Компания первой в России подготовила комплексный план управления выбросами углерода на период до 2035 года с четкими целями по сокращению выбросов парниковых газов», — напомнил он.

«Достижения «Роснефти» в сокращении выбросов парниковых газов признаны международными партнерами. Мы подписали соглашение о сотрудничестве в области управления выбросами углерода и устойчивого развития с нашим постоянным партнером и акционером bp», — резюмировал Шредер.