Россияне смогут распоряжаться маткапиталом через мобильное приложение

Россияне смогут распоряжаться материнским капиталом через мобильное приложение, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас совместно с ведущими банковскими структурами мы дорабатываем мобильное приложение с тем, чтобы средства материнского капитала можно было направлять на любые направления», — сказал Котяков.

Министр не стал уточнять другие детали.

Ранее стало известно, что в 2021 году вырастет размер материнского капитала. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 483 882 руб., на второго ребенка будут начислять 639 432 руб. По прогнозам специалистов, материнский капитал смогут получить около 1,2 млн семей.