Центробанк отозвал лицензию у «РФИ Банка»

Центральный банк России отозвал лицензию у «РФИ Банка». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Банк России приказом от 04.06.2021 № ОД-1039 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Банк «Резервные финансы и инвестиции» АО «РФИ БАНК»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 328 место в банковской системе России.

Лицензия у регулятора была отозвана в связи с тем, что РФИ БАНК нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка.

«Деятельность РФИ БАНКа характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — сообщает Банк России.

Кроме того, ЦБ аннулировал лицензию у РФИ БАНКа на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В конце мая Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского »Заубер Банка», московского банка «ИРС», а также у казанского акционерного общества «Нарат».