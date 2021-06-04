Финансист рассказал, как самому накопить на пенсию

Уровень дохода после выхода на пенсию должен быть таким, чтобы можно было поддерживать привычные уровни потребления, для этого стоит рассмотреть регулярные инвестиции, рассказал агентству «Прайм» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

«Логика пенсионных накоплений очень проста — чем позже вы начинаете откладывать, тем выше должна быть доля ежемесячного дохода, которая направляется в инвестиции»,— рассказал эксперт.

По его словам, чтобы на пенсии не отказывать себе в привычном уровне комфорта, в возрасте 25 лет необходимо инвестировать около одной шестой части зарплаты. При этом 20% портфеля должны составлять облигации и 80% — российские акции.

Цель долгосрочного инвестирования — сберечь накопления выше инфляции и выше девальвации. По мнению Русецкого, акции — самый удобный долгосрочный актив, и всем, кто моложе 40 лет, следует держать сто процентов акций в портфеле.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий российских граждан.