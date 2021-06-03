Посол Украины в Германии потребовал участия в переговорах по «Северному потоку — 2»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter заявил, что потребовал от Германии присоединить к переговорам по «Северному потоку — 2» Украину и Соединенные Штаты.

«Проект «Северный поток — 2» бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», — заявил Мельник.

Кроме того, он отметил недопустимость включения в переговорный процесс только США, так как опасается того, что Германия и Соединенные Штаты могут достичь компромиссного соглашения «за счет Украины».

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, почему Вена поддерживает строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.