Белоусов прокомментировал решение Минфина вывести доллар из ФНБ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объяснил решение Минфина о выводе доллара из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает РИА «Новости».

«Это обсуждалось, это осмысленное решение, это связано, в том числе, и с угрозами санкций, которые мы получили и восприняли от американского руководства», — заявил Белоусов, комментируя заявление Минфина.

По его словам, изменение структуры ФНБ не скажется на курсе рубля.

«Честно? Никак», — ответил Белоусов на вопрос о том, как скажутся изменения в структуре ФНБ на курс валют.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня.

Ранее стало известно о том, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), полностью выйдя из доллара. Так, доля евро вырастет с 35% до 40%, юаня — с 15% до 30%, фунтов — сократится с 10% до 5%, иен — останется на отметке 5%. Структура вложений ФНБ будет изменена в течение месяца.