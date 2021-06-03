Силуанов заявил, что правительство примет решение по льготной ипотеке в ближайшее время

Правительство России примет решение по льготной ипотеке под 6,5% в ближайшее время. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

«Про льготную ипотеку логика такая: мы не можем постоянно реализовывать антикризисные меры. Льготная ипотека была антикризисной мерой, поэтому сейчас рассматриваются вопросы о продолжении программы льготной ипотеки», — сказал он.

Министр подчеркнул, что параметры этой льготной ипотеки будут обсуждены.

Правительство России в рамках антикризисных мер весной 2020 года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года, затем была продлена до 1 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что средний чек ипотечного кредита в России достиг в марте 2021 года рекордных 2,92 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель вырос на 12,8%, а по сравнению с февралем 2021 года средний чек увеличился на 0,3%.

Позже специалисты рассказали, сколько лет россиянам требуется для накопления на квартиру.