Россия полностью откажется от доллара в ФНБ

Россия полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), полностью выйдя из доллара и добавив золото. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал глава Минфина Антон Силуанов, сообщает «Интерфакс».

«Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре 35% вложения ФНБ в доллары и 35% в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью», — заявил Силуанов.

Доля евро вырастет с 35% до 40%, юаня — с 15% до 30%, фунтов — сократится с 10% до 5%, иен — останется на отметке 5%. Доля золота определена на уровне 20%. Изначальная структура вложений ФНБ включала в себя по 45% доллара и евро и 10% фунтов стерлингов.

По словам Силуанова, структура вложений ФНБ будет изменена в течение месяца.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня.

С 2020 года правительство РФ начало менять структуру ФНБ. В частности, в апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее инвестировать средства ФНБ в юани и китайские гособлигации.