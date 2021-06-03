ЦБ понизил курс евро и доллара

Центробанк установил официальный курс доллара и евро на 4 июня, следует из данных на сайте регулятора.

Курс доллара опустился на 23,43 копейки, до 73,2636 рубля.

Евро понизился на 42,51 копейки, до 89,2644 рубля.

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Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Рублевый индекс 2 июня к 18.06 мск вырос на 1%, до 3801 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1634 пунктов.