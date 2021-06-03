Правительство расширит программу детского туристического кешбэка

Правительство расширит период отдыха детей в лагерях, за который можно будет вернуть 50% стоимости путевки. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА «Новости».

«Компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября», — уточнил политик.

По его словам, родители, которые купили путевки на поездки детей до 25 мая, могут с 15 июня через портал госуслуг заполнить форму и предоставить подтверждающие документы на получение половины средств за оплаченную путевку.

25 мая в России стартовала продажа детских путевок с туристическим кешбэком. Пока совершить путешествие можно до 15 сентября включительно.

В данной программе участвуют государственные и частные детские стационарные лагеря. Оплатить путевку нужно картой «Мир», которая должна быть зарегистрирована в системе лояльности этой платежной системы.