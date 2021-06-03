Новак: «Северный поток — 2» почти достроен

Вице-премьер Александр Новак во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» может быть завершено до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к настоящему времени осталось достроить всего 100 км.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только его американский коллега Джо Байден может остановить строительство «Северного потока – 2». По его словам, запуск этого трубопровода лишит украинское государство средств, необходимых для усиления ее армии, которая сегодня защищает всю Европу.