Россияне готовы оплачивать более высокими налогами поддержку бедных

Большая часть россиян согласны платить более высокие налоги, если государство будет оказывать больше поддержки бедным гражданам. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, такой вариант поддержали 54% россиян. В основном это люди в возрасте 60 лет и старше. Как уточняется, поддержка бедных означает большое число бесплатных услуг, в том числе в сфере здравоохранения, образования и безопасности. Еще 28% респондентов заявили, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый мог распоряжаться своими деньгами наилучшим для него образом.

Также 45% признались, что согласны платить больше налогов, если государственные услуги будут более качественными и доступными. Еще 33% желали бы платить меньше налогов, понимая при этом, что госуслуги могут быть более низкого качества и менее доступными.

Кроме того, подавляющее большинство опрошенных (83%) выступили за то, чтобы в России ввели прогрессивную шкалу налогообложения, при которой богатые граждане платят больший процент налога. Еще 13% высказались за одинаковую налоговую ставку для всех вне зависимости от дохода.

Опрос также показал, что 65% не хотят платить больше налогов, если они получат возможность влиять на распределение налоговых поступлений. На это согласились только 26%. Кроме того, 81% участников исследования, что налоги следует выплачивать в полном объеме. 15% согласны на выплату по частям, если такая возможность.