Совфед одобрил закон о запрете продавать неопытным инвесторам сложные финпродукты

Совет Федерации на заседании 2 июня одобрил закон, который дает право ЦБ РФ ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или ложная информация, сообщает ТАСС.

Документ обязывает финансовые организации осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физлицами, если создается угроза правам и законным интересам физлиц.

Закон также вводит требование к финансовой организации предоставлять физлицу, имеющему намерение заключить с ней договор, достоверную информацию об условиях и последствиях его заключения, а также о связанных с рисками. Это требование распространяется и на случаи с привлечением третьих лиц. Минимальные требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и законных интересов получателей соответствующих услуг. Эта информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Предусматривается наделение ЦБ полномочиями устанавливать требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физлицу при заключении договора с ним. Также вводятся ограничения на исполнение брокером поручений неквалифицированного инвестора.

В мае Госдума приняла в третьем, финальном чтении законопроект, накладывающий для неквалифицированных инвесторов ограничения на использование ряда финансовых инструментов.

Ранее, Совет Федерации одобрил закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах в России. Согласно документу, запрет будет распространяться на все выборы, в том числе в Госдуму.