Reuters: Россия выигрывает от борьбы активистов с нефтегазовыми компаниями

Российской топливно-энергетический комплекс выигрывает от борьбы климатических активистов с западными нефтегазовыми компаниями, пишет Reuters.

Решение голландского суда, удовлетворившего требование активистов к Royal Dutch Shell о сокращении выбросов углерода, фактически обязывает компанию сократить добычу нефти и газа, что отвечает интересам России и Саудовской Аравии.

Кроме того, выгодно для Москвы и Эр-Рияда решение акционеров двух ведущих нефтяных компаний США Exxon Mobil и Chevron, которые настояли на активизации усилий по борьбе с изменением климата.

«Похоже, что Западу придется больше полагаться на то, что он называет «враждебными режимами» в вопросах поставок [нефти и газа]», – заявил агентству неназванный источник в российском Газпроме.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ подтвердили решение наращивать нефтедобычу. В период с мая по июль текущего года добыча должна быть увеличена на 1,14 млн баррелей в сутки, при этом квота для России была повышена на 114 тыс. баррелей в сутки. Решение ОПЕК+ привело к росту стоимость фьючерса на нефть Brent на июнь 2021 года на 3,6% на лондонской бирже ICE.