Новак заявил, что российская продукция востребована у приближенных к Зеленскому бизнесменов

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у России и Украины сохраняются экономические взаимоотношения, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что основными покупателями и теми, кто оплачивает российскую продукцию, «являются как крупные государственные компании, например, «Центрэнерго» в электроэнергетике или государственное предприятие, которое закупает продукцию нашей атомной отрасли — «Энергоатом» украинский».

По словам Новака, российскую продукцию на Украине также покупают другие госкомпании и приближенные к власти бизнесмены.

«Покупателями являются крупные предприятия, бизнесмены, которые являются достаточно приближенными к действующей власти, например, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский», — заявил вице-премьер.

И это не означает, что они предают национальные интересы, отметил Новак.

Он также выразил мнение, что отношения между бизнес-партнерами, хозяйственные связи, торгово-экономическое взаимодействие не должны использоваться в угоду политическим интересам.

Во вторник, 1 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после завершения договора, который есть у Киева и Москвы. Он отметил, что это соглашение останется в силе на весь период его действия. По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин «исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован».